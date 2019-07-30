Якутск, , 09:13 — REGNUM

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков утвердил назначение Евгении Михайловой в должности президента Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутск), сообщает 30 июля пресс-служба вуза.

Президент СВФУ, в соответствии с положением о должности, рассматривает стратегические аспекты развития вуза, ставит вопросы, касающиеся партнерских отношений с крупными предприятиями, усиливает работу по оказанию помощи в развитии и стимулировании молодых ученых, сотрудников вуза, студентов.

Напомним, в начале июля в СВФУ представили нового ректора вуза. Михайлова, ранее занимавшая эту должность, была избрана учёным советом вуза президентом образовательного учреждения. Говоря о своих планах, она отметила, что планирует расширить работу по пополнению эндаумент-фонда и «всего того, что касается целевого капитала СВФУ».

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