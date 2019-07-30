Харбин, Китай, , 09:07 — REGNUM

Паводковая опасность в некоторых участках реки Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и реки Тоцзян на юго-западе страны находится на высоком уровне, сообщили в Министерстве водных ресурсов Китае, передает 29 июля агентство Синьхуа.

Из-за сильных осадков главное русло реки Амур (кит. Хэйлунцзян) в некоторых районах провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая разлилось, превысив критический уровень воды. В то же время низовья реки Тоцзян приближаются к критическому уровню воды. В министерстве предупреждают о возможных оползнях и прочих бедствиях, которые может спровоцировать большая вода и дожди.

Как отмечалось ранее, девять рабочих групп были направлены в районы провинций Хэбэй и Хэйлунцзян, пострадавших от паводков и наводнений для проведения гуманитарных миссий.

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