Нижневартовск, Югра, , 09:06 — REGNUM

В Нижневартовске (ХМАО) с 26 июля на 20 дней закрыли детский лагерь с дневным пребыванием «Радуга» из-за вспышки менингита. Здесь зафиксирован один случай заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

Дети и сотрудники «Радуги» обследуются врачами. В лагере проведена дезинфекция. Специалисты информируют, что за минувшую неделю в Нижневартовске зарегистрировано четыре случая заболеваемости менингитом.

За контактировавшими с заболевшими установлено ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства, сообщают в роспотребнадзоре.