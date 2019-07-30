Оренбург, , 09:04 — REGNUM

В Оренбургской области из-за значительного роста числа природных пожаров осуществляется ежедневное патрулирование территорий населенных пунктов. Сформировано 498 патрульных групп с численным составом 1419 человек, 234 патрульно-маневренных группы (859 человек), 42 маневренных группы (90 человек) и 50 патрульно-контрольных групп (в составе 66 человек), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Патрульные группы проводят рейдовые осмотры мест массового отдыха населения, населенных пунктов, садовых товариществ и детских оздоровительных лагерей, а также прилегающих к лесным массивам. С начала пожароопасного периода 262 гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, с 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. С 26 июля минлесхоз области ввел запрет на посещение лесных массивов на 21 календарный день.

На 24 июля ГУ МЧС по Оренбуржью сообщало о 1200 травяных пожарах (рост 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и 150 — лесных (рост 50%). По состоянию на 30 июля ведомство информирует уже о 1 266 степных пожарах, а также 160 лесных пожарах.

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