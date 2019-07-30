Луннань, , 08:56 — REGNUM

Морская полиция провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла почти 1 тыс. тонн контрабандных нефтепродуктов близ лимана реки Янцзы, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Нефть была изъята на реке близ города Тайцан. Полиция также задержала 11 человек, причастных к контрабанде, изъяв вместе с тем два судна. Задержание произошло ночью по местному времени 24 июля. Предварительное расследование показало, что нефтепродукты были приобретены нелегально. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицией острова Хайнань на самом юге Поднебесной была пресечена контрабанда дизельного топлива на сумму $5 млн.

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