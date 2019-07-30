Сеул, , 09:04 — REGNUM

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) оказала помощь жителям Северной Кореи, пострадавших от сильной жары. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американскую радиостанцию «Голос Америки».

Согласно данным, опубликованным 28 июля, в период с августа 2018 года по май 2019 года IFRC выделили на программу гуманитарной помощи жителям КНДР 240 млн вон (~$203 тыс.).

Известно, что с 3 августа 2018 года Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца разместила в провинциях Пхёнан-Намдо и Хамгён-Намдо 20 водяных насосов и 20 складных резервуаров для воды.

Также представители IFRC направили в КНДР большие палатки, средства для очистки воды, бутылки под воду.

Известно, что 2 августа 2018 года в КНДР ввели чрезвычайное положение из-за сильной жары, температура воздуха в стране с 11 июля поднималась до 40 °C, в результате чего представителями IFRC были зарегистрированы случаи смерти.