Мурманск, , 08:48 — REGNUM

Итоги открытого турнира по водным видам спорта «Атомная регата — 2019», проходившего в Мурманской области, подвели организаторы мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

В состязаниях на реке Нива-2 приняли участие спортсмены Ленинградской, Смоленской, Нововоронежской и Кольской атомных станций, сборные из Санкт-Петербурга и Карелии, а также команда Мурманской ТЭЦ.

Старты проходили в течение трёх дней. Спортсмены предприятий состязались как в личном, так и в командном зачете. Кроме традиционного гребного слалома на каяках и катамаранах, впервые на «Атомной регате — 2019» были проведены гонки на SUP-бордах — надувных досках, на которых перемещаются стоя, отталкиваясь одним веслом.

Отмечается, что победу в общекомандном зачете одержала команда Ленинградской АЭС. Второе место заняла команда Кольской АЭС, третье — команда «Питер» из северной столицы России. В эстафетной гонке лидером стала команда «Karelia Team», вторыми к финишу пришли спортсмены из команды Ленинградской АЭС, третье место завоевала команда Кольской АЭС.

Ранее в управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС сообщила, что сотрудник электростанции выступил в соревнованиях по плаванию на VI чемпионате мира среди трудящихся и завоевал семь медалей.

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