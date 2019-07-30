Чебоксары, , 08:44 — REGNUM

В Чувашии подвели итоги диспансеризации населения за первое полугодие. По данным минздрава, 40% прошедших диспансеризацию отправлены на дополнительное обследование, почти у 200 жителей выявлены злокачественные опухоли, у 8 тыс. человек — хронические заболевания, сообщили ИА REGNUM в правительстве Чувашии.

В I полугодии диспансеризацией охвачены более 114 тыс. жителей республики, из них около 40% направлено на дополнительные обследования. Кроме того, выявлено более 8 тыс. случаев хронических заболеваний, более половины (57%) — у лиц трудоспособного возраста на ранних стадиях болезни. В министерстве здравоохранения уточняют, что чаще всего встречаются болезни сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта.

Также у 199 лиц установлены злокачественные новообразования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии смертность от новообразований в прошлом году выросла на 0,5%, при этом в целом она остаётся ниже, чем в среднем в России и Поволжье. Свыше 56% пациентов после лечения живут более пяти лет. Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований отмечен в Яльчикском, Алатырском и Шумерлинском районах.

Напомним, основными причинами смерти жителей республики являются болезни системы кровообращения (39,1% всех умерших в 2018 году), новообразования (12,3%), внешние причины смерти (11%), болезни органов пищеварения (5,6%) и дыхания (5,4%).

Чиновники отмечают, что для расширения охвата диспансеризацией пациентов принимают по вечерам и субботам.