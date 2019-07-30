Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM

Управление Олимпийского регионального развития Нью-Йорка (IRDA) одобрило планы по модернизации олимпийского центра Лейк-Плэсида. Об этом 30 июля сообщает Associated Press.

Ожидается, что работы, стоимость которых составит около $100 миллионов, начнутся в ноябре и будут завершены в 2022 году, к Зимней Универсиаде-2023. Это станет первой крупной модернизацией этих объектов с тех пор, как деревня в Адирондакских горах во второй раз приняла Зимние Олимпийские игры.

Проект, представленный 29 июля, включает в себя реконструкцию объектов для соревнований по фигурному катанию, хоккею и конькобежному спорту.

IRDA управляет олимпийскими объектами в регионе.