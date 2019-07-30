Казань, , 08:41 — REGNUM

Жители столицы Татарии объявили войну «заборному беспределу». Под открытым обращением к исполкому Казани и депутатам Госсовета региона за первые два дня подписались свыше 1,1 тыс. человек, поддерживающих требование горожанки Ксении Зариповой о том, чтобы убрать ограждения, которые «никого ни от чего не защищают» и «не соответствуют современным трендам градостроительства». В соцсетях идёт активная поддержка инициативы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вирус ограждений распространился по всему городу — его уже не остановить», — пишет автор обращения и уточняет, что от властей требуется «прекратить этот заборный беспредел», публично признав «ошибочность проводимой политики».

Проблема огораживания всего и вся оказалась близка горожанам, и за двое суток под открытым письмом властям набралось множество комментариев, в которое включили и казанские журналисты, и простые жители:

«Ко дню сегодняшнему заборы превратились в общегородскую проблему номер один. У этой проблемы, как и у проблемы сохранения исторической Казани один корень. Начальство самолично решает, что ограждения должны стоять. Потом ретивые исполнители, желая выслужиться, освоить и отчитаться, лепят их не сообразуясь ни здравым смыслом, ни логикой, а жителей Казани как будто не существует»

«Почему бы не потребовать поставить ограждения у исполкома города и кабмина/Госсовета, докуда заборная истерия так и не добралась. Разве люди, сидящие на улице Кремлевской и площади Свободы, недостойны «безопасных и качественных дорог»? Должны ли они каждый день рисковать своими жизнями, пока дома и улицы простых казанцев огораживают? Бонусом предлагаем «озаборить» один из ближайших пешеходных переходов. Чтобы чиновники и народные избранники на себе почувствовали и качество, и безопасность, доступные только простым смертным»,

«Уродские заборы, создают ощущение гетто», «Надоели эти заборы в каждом дворе, на каждой улице, по всей Казани»

«Заборы — это гибель для пешеходов. Когда машины едут вдоль дороги, они не видят пешеходов и чувствуют, что всё безопасно. Они едут как по треку и увеличивают скорость — это приводит к экстремальному торможению. Без заборов водители внимательнее, они видят людей на тротуарах! Заборы портят внешний вид города»,

«Эти заборы уродуют город», «Не надо из города делать загон для жителей».