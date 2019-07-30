Новосибирск, , 08:41 — REGNUM

В Новосибирскую область приехали дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Сегодня, 30 июля, 40 детей из первой делегации заселили в санаторно-оздоровительный центр круглогодичного действия «Берёзка». Здесь они будут отдыхать 24 дня. Ещё два заезда иркутских детей ждут в регионе 1 и 6 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил заместитель новосибирского губернатора Сергей Нелюбов, в помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области в Новосибирске организован сбор гуманитарной помощи.

«Кроме того, мы принимаем ребятишек и семей с детьми и постараемся создать все условия для их комфортного пребывания, отдыха и оздоровления в нашем регионе», — сказал Нелюбов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Новосибирской области был развёрнут пункт приёма гуманитарной помощи пострадавшим при наводнении жителям Иркутской области.

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Отметим, по данным на 30 июля, уровень воды реки Ия около города Тулун в Иркутской области превысил критическую отметку на 316 см, достигнув уровня 1016 см.

Ранее в регионе из-за подъёма уровня воды в реке был перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Реки, вышедшие из берегов, затопили более ста населённых пунктов. На данный момент времени известно о 25 погибших.

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