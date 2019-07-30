Москва, , 08:39 — REGNUM

В России выросло число бедных. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

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Так, по сравнению с первым кварталом 2018 года количество жителей страны, доходы которых ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года увеличилось на 0,4% — с 13,9% до 14,3%. В количественном выражении это 20,4 млн человек и 20,9 млн человек соответственно.

«Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», — прокомментировали в Росстате.

Так, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2%, а индекс потребительских цен — на 5,2%. В Росстате отметили, что если бы прожиточный минимум увеличивался соразмерно уровню инфляции, в таком случае доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги. Согласно данным результатам исследования, проведённого сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», только 5% граждан России не нуждаются в дополнительных средствах до следующей зарплаты. Более того, они имею возможность делать сбережения.

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