Шанхай, Китай, 30 июля 2019, 08:38 — REGNUM
Более 3 тыс. изданий представлено на книжной выставке в столице провинции Шэньси городе Сиань, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
Выставка стала основной частью 29-й Китайской национальной книжной выставки, на которой демонстрируются самые востребованные публикации, которые либо получили национальные награды, либо рекомендованы юным читателям.
Тематика книг на выставке широкая: от мыслей касательно государственного управления до книг на научно-популярную тематику или детских рассказов.
Выставка проводится Шанхайским муниципальным бюро печати и публикаций по запросу Национальной администрации печати и публикаций вместе с оргкомитетом выставки.