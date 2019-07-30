Шанхай, Китай, , 08:38 — REGNUM

Более 3 тыс. изданий представлено на книжной выставке в столице провинции Шэньси городе Сиань, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Выставка стала основной частью 29-й Китайской национальной книжной выставки, на которой демонстрируются самые востребованные публикации, которые либо получили национальные награды, либо рекомендованы юным читателям.

Тематика книг на выставке широкая: от мыслей касательно государственного управления до книг на научно-популярную тематику или детских рассказов.

Выставка проводится Шанхайским муниципальным бюро печати и публикаций по запросу Национальной администрации печати и публикаций вместе с оргкомитетом выставки.