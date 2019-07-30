Куньмин, Китай, , 08:31 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала четырех подозреваемых, изъяв у них 412,4 кг метамфетамина, сообщает агентство Синьхуа.

Власти получили сведения о готовящейся трансграничной перевозке наркотиков в начале января текущего года. Полиция уезда Фэнцин города Линьцан направила своих сотрудников для проведения расследований в уездах Гэнма и Цанъюань города Линьцан.

Спустя более чем два месяца, 17 марта, были схвачены двое подозреваемых в уезде Цанъюань. У них при себе было 203 упаковки метамфетамина, спрятанные в полостях их электромопедов.

Третий подозреваемый был схвачен на станции пограничного контроля в уезде Гэнма в тот же день. У него при себе было 1480 упаковок метамфетамина, также спрятанные в его электроскутере, а также в жилище.

Последний подозреваемый был арестован в соседнем Гуанси-Чжуанском автономном районе в апреле текущего года. Все четверо подозреваемых в настоящее время арестованы, продолжается следствие.

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