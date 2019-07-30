Москва, 30 июля 2019, 08:29 — REGNUM
В Москве 1 августа состоится выставка, посвященная 250-летию со дня появления первых российских бумажных денег, сообщается на портале мэра столицы.
На выставке представят 30 фотографий купюр из собрания музея Банка России, способы изготовления денег, а также современные банкноты.
Выставка бумажных денег пройдет с 1 по 30 августа на улице Арбат. Вход бесплатный.
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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ ранее заявил, что в РФ стоит оптимизировать использование металлических денег и обменивать их на бумажные.
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