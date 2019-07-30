Пекин, , 08:23 — REGNUM

Национальный метеоцентр Китая продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с высокими температурами на обширных территориях Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Жара (cc) dimitrisvetsikas1969

Сразу несколько регионов по всему Китаю переживают период высоких температур до 35 градусов Цельсия в дневное время. В некоторых районах провинций Хубэй и городе Центрального подчинения Чунцине температуры превышают 40 градусов.

Метеорологи опасаются, что сильная жара может привести к повреждению проводов линий электропередач и возгоранию трансформаторных подстанций в связи с возросшими нагрузками.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин переживает сильную жару. Температура в некоторых районах китайской столицы превышает 40 градусов. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где после «оранжевого» следует только высший уровень — «красный».

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