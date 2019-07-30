Москва, , 08:18 — REGNUM

В Москве сегодня, 30 июля, синоптическая ситуация обусловится далеким тылом североатлантического циклона с температурным фоном на 5−7 градусов ниже климатической нормы, сообщают Метеовести.

По данным синоптиков, днем в столице России облачно с прояснениями, преимущественно без осадков (на северо-востоке области возможен небольшой дождь).

Температура воздуха днем в Москве +15…+17 градусов, в Подмосковье +13…+18°, ветер северо-западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, после жарких выходных в понедельник воздух в Москве прогрелся лишь до 15 градусов тепла. Это значительно ниже климатической нормы и соответствует погоде в сентябре.

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