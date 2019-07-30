Чан, , 08:17 — REGNUM

Китай подтвердил очередную вспышку африканской чумы свиней в провинции Ляонин на северо-востоке страны, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Зараженные животные были выявлены в трех грузовиках, ввозивших свиней в провинцию, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Власти инициировали проведения всего комплекса мер борьбы с вирусом и дезинфекции, включая участки дорог, где перевозились больные свиньи.

Отметим, что первый в Китае случай африканской чумы свиней был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин. После этого болезнь распространилась по десяткам регионов Китая. Заболевание поражает только свиней.

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