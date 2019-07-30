Туркестан, Казахстан, , 08:19 — REGNUM

Ремонтные работы в казахстанском городе Арыси будут закончены к 1 августа 2019 года. Об этом заявил 30 июля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, сообщает издание «Власть».

По его словам, этот вопрос на постоянном контроле держит заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Скляр добавил, что переноса ранее установленного срока окончания строительства не будет.

Отметим, по состоянию на 29 июля 2019 года в городе Арыси восстановили 2 680 домов из 7 611 поврежденных домов или 35%. Строительные работы ведутся более месяца. Таким образом, для того, чтобы строителям уложиться в срок за два дня необходимо отремонтировать 4931 дом.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня на военном складе в городе Арыси Туркестанской области произошел пожар, который вызвал многочисленные взрывы боеприпасов.