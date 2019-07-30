Намугонго, , 07:50 — REGNUM

Более 200 священников приняли участие в торжественном шествии в храме мучеников Уганды в Намугонго во время празднования юбилейной встречи Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара (Секам), которая завершилась 28 июля, передает Daily Monitor Uganda.

Христиане и священники отмечали 50 лет со дня учреждения Секам. Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара является агентством католической церкви, в состав которого входят епископы стран Африки и Мадагаскара. Папа Павел VI организовал симпозиум для работы в духе солидарности и коллегиальности на панафриканском уровне в целях содействия участию католической церкви в образовании, духовном, медицинском, социальном и экономическом развитии континента.

Мероприятия, посвященные празднованию достижений СЕКАМ, собрали более 400 иностранных делегатов из Африки и островов, среди которых были кардиналы, архиепископы, епископы, священники и миряне.

Во время празднования священники просили верующих использовать мероприятие как знак обновления, мира, развития и определения приоритетов молодежи в миссионерской деятельности.

Главный проповедник церемонии епископ Сипока назвал празднование моментом размышлений о добрых действиях каждого, несмотря на трудности, с которыми он сталкивается.