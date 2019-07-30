Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM

Общественное движение «Парки и скверы Екатеринбурга» провело сбор подписей под обращением к мэрии города с просьбой приостановить работы по благоустройству парка «Зелёная роща». Активисты требуют минимизировать вырубку зелёных насаждений и учесть подготовленные специалистами предложения по улучшению проекта благоустройства парка.

Также общественники обратили внимание властей на то, что работы по благоустройству парка могут привести к нарушению требований закона об охране объектов культурного наследия, так как ранее на месте «Зелёной рощи» долгое время находилось городское кладбище.

«Затем кладбище было разрушено, заброшено, превращено в городскую зеленую зону. Однако захоронения по-прежнему находятся на территории парка, как и элементы благоустройства кладбища: разрушенные надгробные плиты, оградки и пр.», — указано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, В Екатеринбурге начался первый этап благоустройства парка «Зелёная роща». В рамках запланированных работ, которые завершаться до конца 2019 года, будут реконструирован спортивный сектор парка. Также подрядным организациям предстоит вырубить старые и заболевшие деревья, а вместо них высадить полторы тысячи яблонь, лип и деревьев хвойных пород.

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