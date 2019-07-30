Красноярск, , 07:42 — REGNUM

В Красноярском крае начали применять современное устройство для предотвращения инсультов, сообщили ИА REGNUM 30 июля в региональном министерстве здравоохранения.

Уточняется, что первые в России имплантации нового устройства — окклюдеров отечественного производства — провели в краевой клинической больнице. Две операции с использованием окклюдеров ушка левого предсердия выполнил завотделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения краевой клинической больницы Алексей Протопопов. Операции прошли успешно.

В минздраве пояснили, что окклюдер ушка левого предсердия — это жизненно важное устройство для предотвращения инсультов, сеточка-ловушка тромбов, перекрывающая дорогу кровяным сгусткам в головной мозг. Такая операция — единственная альтернатива для многих пациентов с мерцательной аритмией в сочетании с высоким риском кровотечения.

Окклюдер устанавливается щадящим малоинвазивным способом под контролем рентгена. Ранее такие операции в России проводили с использованием более дорогих зарубежных аналогов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Красноярске спасли новорождённого ребёнка сразу с двумя пороками сердца. Ребёнка прооперировали в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска.

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