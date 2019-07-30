Гранд-Сент, Франция, , 07:23 — REGNUM

Двадцать ассоциаций обратились в открытом письме к местным властям перед возможной эвакуацией лагеря мигрантов во французской коммуне Гранд-Сент, заявив о своем «беспокойстве», сообщает Le Figaro.

Около 700 беженцев размещены в гимназии, предоставленной им в декабре муниципалитетом. По данным ассоциаций, власти могут приступить к эвакуации «в первых неделях августа».

«Мы особенно обеспокоены процессом эвакуации и будущим беженцев. Потому что без надлежащих и устойчивых решений эта новая эвакуация приведет к большей шаткости», — говорится в открытом письме, адресованном супрефекту Дюнкерка и мэру Гранд-Сент.

Ассоциации, в том числе организации «Врачи без границ» и Фонд аббата Пьера, выражают обеспокоенность в связи с отсутствием информации, предоставляемой людям на их языке, переводчиков в день эвакуации и задержанием «непокорных» людей.

Напомним, в коммуну Гранд-Сент, граничащей с Дюнкерком, регулярно прибывают мигранты, желающие добраться до Великобритании.