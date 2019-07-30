Цхинвал, , 07:17 — REGNUM

29 июля в Северной Осетии открылся «Этнолагерь-2019». Участниками лагеря стали представители молодёжи из России, Турции, Сирии, Германии, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов, Франции и Южной Осетии. Мероприятия второго потока лагеря пройдут на территории Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Летний культурно-образовательный курс «Этнолагерь — 2019» проводится ежегодно. Лагерь организован для соотечественников, проживающих за рубежом и проводится в целях изучения языка и культуры осетинского народа Министерством Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений.

Участники лагеря совершат ознакомительные экскурсии по Северной и Южной Осетии, посетят музеи и различные достопримечательностей и мастер-классы. 8 августа участники «Этнолагеря — 2019» примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине войны 2008 года.