Омск, , 07:03 — REGNUM

В Омске в связи задымлением из-за сибирских природных пожаров специалисты ежедневно наблюдают за состоянием атмосферного воздуха, выясняя, не загрязнён ли он продуктами горения. Мониторинг касается все округов Омска, сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отчитались, что 26, 27 и 28 июля превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Омске не выявлено.

Отбор и исследование проб продолжаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в двух сибирских регионах — Красноярском крае и Иркутской области — на огромных площадях бушуют лесные пожары. По состоянию на 29 июля площадь природных пожаров в крае и области достигала порядка 1,6 млн га.

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Задымление от этих пожаров распространилось на другие регионы России, в том числе смог наблюдался в Омской области. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

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