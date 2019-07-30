Кызыл, , 06:53 — REGNUM

Жители села Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы, рядом с которым произошла трагедия с гибелью десяти человек, своими руками возвели мост. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Глава региона Шолбан Кара-оол посетил село, чтобы встретиться с родственниками погибших. Как сообщается, новый деревянный мост он заметил на въезде. Оказалось, шуйцы построили его своими руками.

«Бай-тайгинцы дружно и слаженно построили новый мост, цех по переработке шерсти, обеспечивают себя свежеиспеченным хлебом, держат большое поголовье скота», — написал глава на своей странице в «Вконтакте», добавив, что у сельчан не опустились руки после трагедии.

На встрече с жителями он заверил их, что вопрос о возведении дамбы в Шуе будет решён положительно, поскольку проект уже находится в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля автомобиль УАЗ, на котором ехали жители Бай-Тайгинского района, перевернулся при пересечении реки Шуй. Десять человек погибли, в том числе семь детей. Тела девяти погибших были обнаружены внутри машины, тело десятой жертвы нашли позже в русле реки.

Читайте также:

Самой младшей было два года — подробности о жертвах трагедии в Туве

Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

Найдено тело женщины, считавшейся пропавшей без вести при аварии в Туве