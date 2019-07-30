Кыштым, Челябинская область, , 06:08 — REGNUM

В Челябинской области под Кыштымом закрыт незаконный палаточный лагерь. Изъят 31 ребёнок, пишут местные СМИ.

Ранее в прокуратуру обратились представители мэрии Кыштыма. Они сообщили незаконном лагере. В ходе проверки выяснилось, что его организовала женщина, которая не смогла предоставить каких-либо документов.

Кроме того, территорию не обработали от клещей, а питание детей не отвечало необходимым требованиям. 28 июля детей вернули по домам.