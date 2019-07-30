Курган, , 06:19 — REGNUM

В Кургане в рамках подготовки города к зиме с 1 по 10 августа 2019 года будет приостановлена работа ТЭЦ-1. Это означает, что горячее водоснабжение исчезнет на 10 дней во всех районах города за исключением Заозёрного, который обслуживается Курганской ТЭЦ-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации столицы Зауралья.

В мэрии Кургана отмечают, что на сегодняшний день более 50% жилищного фонда, находящегося на обслуживании управляющих компаний, готово к приёму теплоносителя.

Однако глава города Андрей Потапов считает, что темпы подготовки жилого фонда Кургана к зиме недостаточно высокие. Он поручил руководству гордепартамента ЖКХ усилить работу по подготовке к отопительному сезону с управляющими компаниями. На особом контроле должны находиться дома без способа управления, отметил Потапов.