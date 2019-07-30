Челябинск, , 05:48 — REGNUM

В Челябинске сквер «Юбилейный» будет благоустроен за 22 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Сквер в Металлургическом районе города был назван в связи с юбилеем со дня вывода советских войск из Афганистана. 14 февраля 2009 года, в день 20-летия, в центре был открыт монумент «Солдатам необъявленной войны». На нём увековечены имена и фамилии тех челябинцев, которые погибли в Афганистане и Чечне.

Протяжённость сквера составляет 500 метров, а по общей площади он занимает больше 22 тыс. кв. метров. В рамках благоустройства здесь высадят 114 деревьев, отремонтируют пешеходные площадки, поставят скамейки, урны, обустроят клумбы и т.д.