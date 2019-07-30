Челябинск, , 05:31 — REGNUM

В Челябинске за 2019 год будет благоустроено 125 дворов. Об этом на совещании в мэрии заявил заммэра по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Работы идут по мунпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Всего на благоустройство дворов потратят 292,8 млн рублей. Основные расходы несут бюджеты региона и страны — 272,3 млн, а 18 млн потратит город.

Также будут благоустроены 11 общественных пространств. На эти цели дадут 164,2 млн рублей, причём средства пойдут тоже из различных бюджетов.