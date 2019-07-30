Челябинск, 30 июля 2019, 05:17 — REGNUM
В Челябинской области больше не будут оптимизировать медицину. Об этом работникам меткомбината 29 июля заявил врио губернатора Алексей Текслер.
Этот вопрос волнует многих жителей не только Челябинской области. По некоторым оценкам, за последние годы местами медицину выоптимизировали настолько, что местные жители стали испытывать серьёзные проблемы с попаданием к врачам и получением квалифицированной помощи.
Текслер признал, что приоритет был отдан базовым больницам. При этом поликлиники и вообще районные учреждения здравоохранения закрывались.
«Любые разговоры про оптимизацию медицины мы закрываем, никакой оптимизации больше не будет», — пообещал челябинский врио.