Хабаровск, , 04:52 — REGNUM

О паводковой ситуации в Хабаровском крае сообщили 30 июля в региональном управлении МЧС РФ.

По данным МЧС, паводки продолжаются в ряде районов края. Так, в Хабаровском районе на реках бассейна реки Тунгуски на отдельных участках пойма подтоплена на 0,2−1,6 м. В Верхнебуреинском районе в верхнем течении реки Буреи подтопление поймы на 0,7 м сохраняется, также без ущерба.

На Амуре у краевого центра в течение двух суток ожидается подъём уровня воды на 60−70 см.

Напомним, на Дальнем Востоке наблюдаются паводки из-за сильных дождей.

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