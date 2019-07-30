Хабаровск, 30 июля 2019, 04:52 — REGNUM
О паводковой ситуации в Хабаровском крае сообщили 30 июля в региональном управлении МЧС РФ.
По данным МЧС, паводки продолжаются в ряде районов края. Так, в Хабаровском районе на реках бассейна реки Тунгуски на отдельных участках пойма подтоплена на 0,2−1,6 м. В Верхнебуреинском районе в верхнем течении реки Буреи подтопление поймы на 0,7 м сохраняется, также без ущерба.
На Амуре у краевого центра в течение двух суток ожидается подъём уровня воды на 60−70 см.
Напомним, на Дальнем Востоке наблюдаются паводки из-за сильных дождей.
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