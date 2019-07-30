Челябинск, , 04:44 — REGNUM

Новая набережная на реке Миасс в Челябинске может быть открыта в 2020 году. Об этом работникам местного меткомбината заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Он заверил граждан, что современная набережная будет обязательно. Создадут новое общественное интересное пространство.

Работы начнутся в 2019 году. Открытие намечено на 2020-й.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты ШОС и БРИКС были перенесены из Челябинска в Петербург. Но в рамках деловой программы мероприятия пройдут, то есть Южный Урал посетят зарубежные гости.