Сургут, Югра, , 04:45 — REGNUM

В Югре перед судом предстанет житель Таджикистана, который несмотря на запрет на въезд в Россию вернулся в Сургут, откуда его ранее выдворяли. Удалось ему это благодаря смене имени и фамилии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ХМАО.

Установлено, что в 2015 году мужчина был привлечён к административной ответственности за несоблюдение требований миграционного законодательства. Ему был запрещён въезд в Россию в течение пяти лет со дня выдворения из Сургута.

Однако, сменив свое имя и фамилию, он вновь прибыл в Сургут, где проживал до мая 2019 года.

Сейчас гражданин Таджикистана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ («Пересечение Государственной границы России при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешён по основаниям, предусмотренным законодательством РФ»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.