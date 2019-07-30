Нижний Новгород, , 04:09 — REGNUM

Следом за Татарией опасная болезнь — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — пришла в Нижегородскую область. Управление Роспотребнадзора называет в числе неблагополучных семь районов области и три района Нижнего Новгорода, а почти 73% заболевших заразились на дачных участках. Специалисты называют рост числа заболевших — сезонным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили, что чаще всего заболевание диагностировали у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Наиболее неблагополучны по заболеванию три района Нижнего Новгорода — Сормовский, Советский и Приокский, а также семь районов области — Дальнеконстантиновский, Кстовский, Варнавинский, Богородский, Семеновский, Борский и Воскресенский. Почти 73% заболевших оказались заражены после посещения садово-дачных участков.

В ведомстве напомнили, что заболевание не передаётся между людьми, а источником заражения становятся мышевидные дикие грызуны, выделяющие вирус с отходами своей жизнедеятельности. Для заражения достаточно вздохнуть заражённой пыли. Специалисты уточняют, что самолечение этого заболевания опасно.

Нижегородцы активно обсуждают ситуацию с заболеванием:

«Знакомый от неё чуть не умер. А всего-то после зимы приехал на дачу, открыл дверь, вдохнул и … дальше была реанимация, полгода лечился и восстанавливался», «Есть знакомый с такой же историей. Год назад, около 40 лет. Чуть не умер, пока врач из поликлиники жаропонижающие выписывала. Когда дошло до скорой, врачи сказали — ещё бы полсуток и не откачали бы», «Реальная реанимация, отказ почек, кома, гормоны и прочая пальба из главных калибров. И всего-то от одного вдоха «мышиным» воздухом! Натурально с того света вытащили».

Напомним, в Татарии в июне 2019 года появились сообщения о вспышке «мышиной лихорадки». Сообщения жителей поспешил опровергнуть республиканский минздрав, отметивший, что явление сезонное и не выходит за рамки ежегодной ситуации. За 5 месяцев 2019 года в Татарии было зафиксировано 106 случаев данного заболевания.

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