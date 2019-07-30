Нижний Новгород, 30 июля 2019, 04:09 — REGNUM
Следом за Татарией опасная болезнь — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — пришла в Нижегородскую область. Управление Роспотребнадзора называет в числе неблагополучных семь районов области и три района Нижнего Новгорода, а почти 73% заболевших заразились на дачных участках. Специалисты называют рост числа заболевших — сезонным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении уточнили, что чаще всего заболевание диагностировали у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Наиболее неблагополучны по заболеванию три района Нижнего Новгорода — Сормовский, Советский и Приокский, а также семь районов области — Дальнеконстантиновский, Кстовский, Варнавинский, Богородский, Семеновский, Борский и Воскресенский. Почти 73% заболевших оказались заражены после посещения садово-дачных участков.
В ведомстве напомнили, что заболевание не передаётся между людьми, а источником заражения становятся мышевидные дикие грызуны, выделяющие вирус с отходами своей жизнедеятельности. Для заражения достаточно вздохнуть заражённой пыли. Специалисты уточняют, что самолечение этого заболевания опасно.
Нижегородцы активно обсуждают ситуацию с заболеванием:
Напомним, в Татарии в июне 2019 года появились сообщения о вспышке «мышиной лихорадки». Сообщения жителей поспешил опровергнуть республиканский минздрав, отметивший, что явление сезонное и не выходит за рамки ежегодной ситуации. За 5 месяцев 2019 года в Татарии было зафиксировано 106 случаев данного заболевания.
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