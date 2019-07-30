Иркутск, , 03:47 — REGNUM

Байкалу грозит опасность засорения шламом из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, пишет 30 июля газета «Известия».

Озеро рискует быть загрязнённым побочными продуктами переработки целлюлозы — золой и шлам-лигнином. По оценкам, директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, загрязнение может произойти в скором времени из-за повторного наводнения на юге Иркутской области.

Отмечается, что сейчас накоплено пять миллионов тонн отходов предприятия. Шлам уже частично просачивается в почву. Одним из факторов риска является низкая плотность отходов, которые оказываются на поверхности воды и могут быть перенесены в Байкал.

Напомним, в Иркутской области продолжаются разливы рек. Из-за паводка перекрыли часть федеральной трассы «Сибирь».

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