Багдад, 30 июля 2019, 03:25 — REGNUM
173 древних артефакта возвращены в Ирак, заявил иракский министр иностранных дел Мухаммед Али аль-Хаким, сообщает «Синьхуа».
Уточняется, что ценности были вывезены из Ирака нелегально. Теперь их удалось вернуть. Артефакты переданы в иракский минкульт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта в городе Басра (Ирак) начала работу выставка ранее считавшихся пропавшими древних артефактов.
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