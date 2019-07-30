Багдад, , 03:25 — REGNUM

173 древних артефакта возвращены в Ирак, заявил иракский министр иностранных дел Мухаммед Али аль-Хаким, сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что ценности были вывезены из Ирака нелегально. Теперь их удалось вернуть. Артефакты переданы в иракский минкульт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта в городе Басра (Ирак) начала работу выставка ранее считавшихся пропавшими древних артефактов.

Читайте ранее в этом сюжете: В иракской Басре открылась выставка ранее похищенных артефактов