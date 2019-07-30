Белозёрский район, Курганская область, , 04:28 — REGNUM

В Зауралье и за его пределами многие люди высказали желание принять посильное участие в восстановлении истребленного огнём храма Казанской Божьей матери в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Меж тем на просторах интернета появились «дублёры» фонда «Чимеевская святыня», организованного в Курганской области для восстановления сгоревшей церкви. Об этом сообщается на сайте монастыря.

«К большому сожалению, на фоне благого порыва появились и недобросовестные люди, которые пытаются использовать общее горе и внимание общества к трагическому событию в своих интересах. Одни, подогревая интерес к своим интернет-изданиям и страничкам в социальных сетях публикуют на них фейковые «новости» и фотографии, другие от имени каких-то фондов, либо, представляясь частными лицами, иногда даже высокопоставленными иерархами и священнослужителями, заявляют о сборе средств будто бы на восстановление храма», — говорится на официальном сайте Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.

Служители монастыря акцентируют внимание благотворителей на том, что подлинные реквизиты фонда опубликованы на сайте культового комплекса и на сайте фонда «Чимеевская святыня».

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области от замкнувшей электропроводки кондиционера произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён. Сейчас решается вопрос о возможности её реставрации.

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