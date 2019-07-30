Иркутск, , 02:16 — REGNUM

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» перекрыт в Иркутской области из-за увеличения уровня воды в реке Ия, сообщили 30 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что участок трассы перекрыт городе Тулун: с 1491 км по 1493 км.

Напомним, на Дальнем Востоке и Сибири из-за дождей наблюдаются сильные разливы рек. В Иркутской области из-за паводка жители Байкальска и посёлков Шелеховского района массово уезжают.

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