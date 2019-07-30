Москва, , 01:53 — REGNUM

Запуск движения на Московских центральных диаметрах начнётся в ноябре 2019 г., сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Соответствующая информация прозвучала 29 июля на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, в котором приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Евгений Дитрих, Помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

«В ноябре планируется запуск движения электропоездов на МЦК с четырёхминутным интервалом попутного следования в часы пик», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уже в этом году будет запущено движение на маршрутах МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Подольск — Нахабино. Совмещённое движение поездов МЦД будет идти в общем графике с другими пригородными поездами. Минимальный интервал — пять-шесть минут.

Напомним, проект МЦД предполагает реконструкцию существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организацию на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов.

Маршруты для пригородных поездов будут проложены через центр Москвы. Суть маршрутов городского железнодорожного транспорта свяжут между собой радиальные направления железной дороги.

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