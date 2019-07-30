Москва, , 01:18 — REGNUM

Среди зубных паст, представленных на российском рынке и не соответствующим требованиям безопасности, назван «Новый жемчуг», сообщает «Росконтроль».

Из семи зубных паст самой качественной оказался «Лесной бальзам»: она признана качественным и безопасным продуктом, обладающим достаточным очищающим и незначительным отбеливающим эффектом.

Что касается «Нового жемчуга», он пополнил чёрный список «Росконтроля» как не соответствующий требованиям безопасности: у этой зубной пасты установлено общетоксическое действие.

Всего было исследовано семь зубных паст: помимо названных, Blend-a-med «Анти-кариес свежесть», BIOMED Calcimax, «Пародонтол» «Целебные травы», President, SPLAT professional.

Образы проверялись на токсичность, эффективность отбеливания, способность качественно очищать зубы.

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