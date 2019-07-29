29 июля 2019 | Время чтения 1 мин

Москва, , 22:50 — REGNUM

В Москве 29 июля произошло резкое похолодание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рассвет над Москвой Дарья Антонова © ИА REGNUM

После жары выходных в понедельник воздух прогрелся лишь до 15 градусов тепла. Это значительно ниже климатической нормы и соответствует погоде в сентябре. Тем не менее день выдался относительно погожим, с переменной облачностью и без осадков.

Несмотря на прогнозы синоптиков, первый день недели в Москве выдался тёплым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днём столбик термометра доходил до +17°C (слева). Погода моде не помеха (справа)

Многие люди одеты по-летнему Дарья Антонова © ИА REGNUM Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Некоторые утеплились Дарья Антонова © ИА REGNUM Солнечный день Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам, в ближайшие дни станет ещё холоднее. По ночам столбик термометра опустится до значений от 4 до 9 градусов тепла. Также начнутся дожди, а вот снега, скорее всего, не будет.

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закат над Москвой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закат Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики считают происходящее в России редкой погодной аномалией, которой не было как минимум 70 лет. Её причина —циклон, который «нырнул» из акватории Северного Ледовитого океана вглубь континента, захватив с собой воздух из Карского моря.

Метеорологи называют такое явление «ультраполярным вторжением».

Храм Христа Спасителя (слева). Ясное небо над Москвой (справа)

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM В течение всего дня светило солнце Дарья Антонова © ИА REGNUM