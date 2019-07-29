Москва, 29 июля 2019, 22:50 — REGNUM

В Москве 29 июля произошло резкое похолодание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рассвет над Москвой
Рассвет над Москвой
Дарья Антонова © ИА REGNUM

После жары выходных в понедельник воздух прогрелся лишь до 15 градусов тепла. Это значительно ниже климатической нормы и соответствует погоде в сентябре. Тем не менее день выдался относительно погожим, с переменной облачностью и без осадков.

Несмотря на прогнозы синоптиков, первый день недели в Москве выдался тёплым
Несмотря на прогнозы синоптиков, первый день недели в Москве выдался тёплым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Днём столбик термометра доходил до +17°C
Погода моде не помеха
Днём столбик термометра доходил до +17°C (слева). Погода моде не помеха (справа)
Многие люди одеты по-летнему
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Некоторые утеплились
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Солнечный день
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам, в ближайшие дни станет ещё холоднее. По ночам столбик термометра опустится до значений от 4 до 9 градусов тепла. Также начнутся дожди, а вот снега, скорее всего, не будет.

Лето в Москве
Лето в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето в Москве
Лето в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Закат над Москвой
Закат над Москвой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Закат
Закат
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики считают происходящее в России редкой погодной аномалией, которой не было как минимум 70 лет. Её причина —циклон, который «нырнул» из акватории Северного Ледовитого океана вглубь континента, захватив с собой воздух из Карского моря.

Метеорологи называют такое явление «ультраполярным вторжением».

Храм Христа Спасителя
Ясное небо над Москвой
Храм Христа Спасителя (слева). Ясное небо над Москвой (справа)
Лето в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В течение всего дня светило солнце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето в Москве
Лето в Москве
Лето в Москве (слева). Лето в Москве (справа)