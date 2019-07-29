Москва, , 21:31 — REGNUM

Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан об опасности поездок на итальянский остров Сицилия в связи с возросшей активностью вулкана Этна. Соответствующее сообщение размещено 29 июля в микроблоге ведомства в Twitter.

Извержение вулкана Этна в 2002 году

«На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен «желтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов.

Напомним, вулкан Этна на восточном побережье Сицилии, который является крупнейшим действующим вулканом Европы, начал проявлять активность в середине месяца. 27 июля начался новый этап извержения вулкана: из юго-восточного кратера исходит поток раскалённой лавы, а в воздух выбрасываются клубы дыма и пепла.

Ранее местные специалисты заявляли, что извержение пока не представляет угрозы для людей и не должно помешать работе международного аэропорта Катании.

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