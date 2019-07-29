Пермь, , 18:55 — REGNUM

В Перми градозащитник Денис Галицкий намерен подать иск против мэрии. Он считает возведение шестиметровой смотровой площадки бессмысленной. Однако это «странное сооружение будет стоять прямо напротив входа в Дом Советов и закрывать вид на этот объект культурного наследия», — сообщил Галицкий на своей странице в соцсети.

Градозащитник считает, что новостройка нарушит проект зон охраны, который разрешает высотность объектов до шести метров. Сооружение испортит облик эспланады.

Общественник признался, что, наверняка, проиграет судебное разбирательство. Но иск будет подан, чтобы привлечь внимание горожан к ситуации, сообщает properm.ru.

Между тем в пресс-службе администрации Перми уверяют, что смотровую площадку строить не будут. Проект не соответствовал опредленным параметрам и был исключён из финансирования. При этом в проекте (приложение №6), который опубликован на сайте госзакупок, данная смотровая площадка есть. Вероятно, поэтому Галицкий сделал вывод о том, что строить ее собираются, информирует Ura.RU.