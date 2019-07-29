Грозный, , 18:39 — REGNUM

Фонд имени первого президента РФ Ахмата Кадырова закупил автомобильную технику для полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения МВД по ЧР. Полк, носящий имя Кадырова, пополнил свой автопарк 40 внедорожниками. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, ключи от автомашин УАЗ «Патриот» были вручены 29 июля новому командиру полка Замиду Чалаеву, назначенному сегодня.

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Напомним, в 2015 году Региональный общественный фонд имени Кадырова закупил для подразделений МВД по региону 18 спецмашин УАЗ «Патриот». Ключи от десяти от них вручены сотрудникам Гудермесского городского отдела внутренних дел. Еще восемь машин получил специальный батальон особого назначения «Грозный» МВД по ЧР.