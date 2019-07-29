Губаха, Пермский край, , 18:37 — REGNUM

В Пермском крае осужден бывший автоинспектор. Он признан виновным в во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, экс-начальник ОГИБДД МО МВД России «Губахинский» в 2018 году получил взятку от сотрудника исправительного учреждения. За бездействие автоинспектору передали более пяти кубометров пиломатериалов хвойных пород. В ответ инспектор должен был проигнорировать выпуск на линию с нарушениями транспортного средства.

Стоит отметить, бывший автоинспектор отрицал свою вину и пытался оказаться противодействие во время расследования уголовного дела. По делу проходил посредник. Однако дело в отношении него прекратили согласно примечанию к статье 291 УК РФ («Дача взятки»). В нем речь об освобождении от уголовной ответственности тех, кто способствует раскрытию преступлений о взяточничестве или добровольно информирует правоохранителей о преступлении.

Суд приговорил экс-автоинспектора к трем с половиной годам лишения свободы исправительной колонии общего режима, штрафу в 360 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности с течении двух лет и лишен звания майор полиции.