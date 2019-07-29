Брянск, , 18:01 — REGNUM

Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина добилась возвращения на родину ребёнка из Республики Белоруссия. Маму шестилетней девочки выслали с территории соседнего государства за нарушение миграционного законодательства. Женщина оказалась на территории Брянской области без жилья, работы и средств к существованию, сообщили 26 июля в пресс-службе регионального правительства.

Старший 16-летний сын женщины решил остаться для обучения в аграрном колледже в Белоруссии, и его перевели на полное государственное обеспечение. А младшую дочь органы опеки и попечительства отдали в приёмную семью. Уполномоченному пришлось объяснять белорусской стороне, что мать не лишена родительских прав, она является единственным родителем для своих детей, а при депортации гражданки российская сторона не была уведомлена об оставлении несовершеннолетних детей (граждан РФ) на территории Белоруссии. Участники договорились об оформлении необходимых документов и ребёнка смогли забрать в Россию.

В Лопатенском сельском поселении Клинцовского района Брянской области женщине подобрали жилой дом, устроили на работу в фермерское хозяйство, помогли обустроиться на первое время. Детский омбудсмен продолжит работу с семьёй — необходимо установить статус матери, решить вопрос с регистрацией, зачислить девочку в школу.