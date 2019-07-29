Калининград, , 17:53 — REGNUM

Администрация региональной системы «Безопасный город» Калининградской области отчиталась о пресечении распития алкогольных напитков в регионе. В пресс-службе учреждения отмечают, что с начала 2019 года камерами видеонаблюдения было зафиксировано порядка 300 случаев незаконного распития спиртных напитков в общественных местах.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630-1640

Кроме этого зафиксировано 52 случаев драк и 47 других нарушений общественного порядка. 78 сообщений направлено в службу скорой медпомощи, 4 раза зафиксированы попытки употребления наркотических веществ.

В Калининградской области действует сеть из 1200 камер системы «Безопасный город» с помощью которых с начала 2019 года удалось раскрыть 116 преступлений и предотвратить 310 административных правонарушений.