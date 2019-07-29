Черкесск, , 17:45 — REGNUM

В Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2019», примут участие 300 представителей Карачаево-Черкесии. Число участников мероприятия от республики в этом году увеличится по сравнению с 2018 годом сразу в три раза, сообщил сотрудник министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

По его словам, на соискание грантов будут представлены не менее 70% проектов. Таким образом, шанс получить денежные средства на исполнение своих планов могут получить почти 210 участников форума «Машук». Все проекты социально ориентированы и направлены на решение острых проблем конкретных субъектов СКФО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10-й Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2019» стартует в Пятигорске 9 августа. До 30 августа пройдут три смены. Ожидается, что участие в мероприятии примут более 3000 человек.

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