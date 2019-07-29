Кизляр, Дагестан, , 17:35 — REGNUM

В присвоении пенсионных выплат умершего человека подозревается 53-летний житель дагестанского города Кизляра. Сумма похищенных злоумышленником средств в период с 2015 года по 2019 год превысила 605 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе МВД республики.

Установлено, что деньги выделялись в качестве пенсионных выплат на имя местного жителя, который скончался более четырех лет назад. Совершать махинации подозреваемому помогали должностные лица частной организации, осуществлявшей доставку пенсий, с которыми он вступил в сговор.

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Напомним, аналогичные преступления ранее в Дагестане выявлялись неоднократно. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году житель города Махачкалы был задержан по подозрению в незаконном получении пенсионных выплат в размере 290 тысяч рублей, которые начислялись на банковскую карту его умершей матери.

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